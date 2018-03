Sem Ronaldo, Seleção se reúne no Rio Sem o atacante Ronaldo - dispensado de forma surpreendente pelo técnico Carlos Alberto Parreira - a Seleção Brasileira se reuniu no final da manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Paraguai e Argentina. Divididos em dois grupos, saindo dos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, os jogadores da Seleção seguiram para Teresópolis no início da tarde. Na Granja Comary a equipe faz o primeiro treino coletivo, a partir das 16h30. Robinho, Ricardinho e Grafite foram liberados para participar das partidas desta quarta-feira pelos seus clubes na Taça Libertadores de América e se apresentarão somente na quinta-feira. A Seleção treina na Granja Comary até sexta-feira e, à noite (20h45), embarca para Porto Alegre, onde no domingo enfrenta o Paraguai. A partida contra a Argentina será dia 8, às 21h45, em Buenos Aires.