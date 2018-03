Sem Rooney, Manchester United vence na França e avança na Liga Europa

O Manchester United está classificado às oitavas de final da Liga Europa. Abrindo a rodada de volta da primeira fase de mata-matas, a equipe inglesa visitou o Saint-Étienne nesta quarta-feira, na França, e venceu por 1 a 0. Na ida, no Old Trafford, já havia ganhado por 3 a 0.

O armênio Mkhitaryan fez o único gol da partida no estádio Geoffroy-Guichard, logo aos 14 minutos de partida, completando, quase sem desviar a bola, o cruzamento feito pelo espanhol Juan Mata.

O duelo marcou o retorno do meia alemão Bastian Schweinsteiger, que entrou no segundo tempo. A partida foi apenas a quarta disputada por ele na temporada, a primeira na qual o técnico José Mourinho não utilizou um time misto ou reserva. Antes, o meia só havia atuado em jogos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

Por outro lado, Mourinho mais uma vez não contou com Wayne Rooney, que se recupera de lesão muscular. Ele foi poupado para jogar a final da Copa da Liga Inglesa, domingo, contra o Southampton. Isso se não for vendido para o Tianjin Quanjian, da China, que estaria disposto a fazer dele o jogador mais bem pago do mundo.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta-feira, o Schalke 04 se garantiu na próxima fase da Liga Europa ao empatar em 1 a 1 com o PAOK, em casa, em Gelsenkirchen. Schöpf fez para o time alemão, e Nastasic, contra, anotou para o time grego. Na ida, na Grécia, o Schalke vencera por 3 a 0, encaminhando a vaga.

Já no outro confronto decidido nesta quarta, uma zebra. O Fenerbahce ficou no empate em 1 a 1 com o Krasnodar na Turquia e acabou eliminado, uma vez que havia perdido por 1 a 0 na Rússia. O time turco conta com os brasileiros Souza (ex-São Paulo) e Fernandão (ex-Palmeiras), além do holandês Robin van Persie.

Os demais jogos de volta desta fase da Liga Europa serão realizados na quinta-feira, quando times como Tottenham, Fiorentina, Lyon, Roma e Villarreal entrarão em campo. A ordem dos duelos das oitavas de final será definida em sorteio na sexta-feira.