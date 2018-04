Sem saber se será titular no domingo, Dagoberto brilha em treino com reservas Líder do Campeonato Carioca, o Vasco voltou à atividade nesta sexta-feira, após a vitória da noite desta quinta sobre o Resende, por 1 a 0, e realizou um jogo-treino contra a equipe juvenil do clube. Os titulares, na verdade, fizeram exercícios na piscina, num trabalho de recuperação muscular. A presença de destaque no treino foi o atacante Dagoberto.