Sem Scarpa, Fluminense viaja com 26 atletas para disputar a Florida Cup

Sem alguns de seus principais destaques do ano anterior, o reformulado elenco do Fluminense embarcou nesta terça-feira para os Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup e continuará a preparação para o início da temporada.

O elenco desembarcará em Miami na manhã de quarta-feira e fará uma viagem de ônibus para Orlando, onde realizará o primeiro treino em solo norte-americano na própria quarta, às 20 horas (de Brasília).

A estreia do Fluminense na competição será na sexta-feira, contra o PSV Eindhoven, da Holanda, às 22 horas (de Brasília). Três dias depois, o clube encerra sua participação contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, às 19 horas.

Para o torneio amistoso de pré-temporada, o técnico Abel Braga relacionou 26 atletas. Em litígio judicial com o clube, depois de entrar com uma ação para rescindir seu contrato, o meia Gustavo Scarpa é uma das ausências.

Mas a equipe não contará também com outros atletas de destaque do ano anterior, como o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique, dispensados devido à crise financeira do clube.

Em compensação, o Fluminense está levando dois atletas que ainda sequer foram apresentados: o lateral-direito Gilberto, que pertence à Fiorentina e disputou a última temporada pelo Vasco, e o meio-campista Jádson, jogador da Udinese que estava na Ponte Preta.