Sem Scheidt, Corinthians quer zagueiro Além de Beto, do Fluminense, indicado por Parreira, o clube quer mais um zagueiro, agora que Scheidt voltou para o Celtic, da Escócia, e um volante. Vampeta dificilmente fica no Corinthians, pois seus direitos federativos pertencem ao Flamengo e ele tem salário muito alto (R$ 120 mil) para os padrões que o clube quer adotar em 2003. Quanto a Ricardo Oliveira, da Portuguesa, não há mais interesse pelo jogador: seu passe foi fixado em US$ 5 milhões, o que tornou a negociação inviável.