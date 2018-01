Sem Schelotto, Boca enfrenta América Sem seu principal jogador, o atacante Guillermo Barros Schelotto, que está contundido, o Boca Juniors tenta nesta quarta-feira conseguir uma boa vantagem contra o América de Cali, no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores da América. A partida acontece em La Bombonera, em Buenos Aires - a volta será dia 19, na Colômbia. O vencedor do confronto decidirá o título com Santos ou Independiente Medellín, que voltam a se enfrentar na próxima semana. Além de Schelotto, o Boca não terá o defensor Diego Crosa, também contundido. Do outro lado, o América terá importantes desfalques. Kilian Virviescas e Luis Asprilla estão suspensos, enquanto José Banguero ainda se recupera de lesão. A boa notícia para o Boca foi a recuperação do meia Tevez, responsável por armar as jogadas de ataque do time. Já o defensor Hugo Ibarra é outro que era dúvida mas foi confirmado como titular pelo técnico Carlos Bianchi. O Boca reconhece que espera obter uma vitória por mais de dois gols. ?O América é um rival perigoso. Mas esperamos conseguir um resultado que nos deixe encarar a partida em Cali com tranqüilidade?, afirmou o meio-campista Raúl Cascini. Já o América promete não temer a famosa Bombonera. ?O Boca é uma equipe muito boa, assim como seu técnico, Carlos Bianchi?, elogiou o treinador do time colombiano, Fernando Castro. ?Mas estamos muito motivados para enfrentar um dos grandes da Argentina.?