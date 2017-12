Sem se recuperar de lesão, Griezmann desfalca Atlético de Madrid no Espanhol

Sem se recuperar de problema físico, Antoine Griezmann foi vetado pelo departamento médico do Atlético de Madrid para o jogo contra o Betis, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O atacante foi vetado neste sábado, segundo anunciou o técnico Diego Simeone.

+ Ronaldo faz 2 e Real goleia o Sevilla

De acordo com o treinador, Griezmann era esperado para defender a equipe neste fim de semana. Porém, não se recuperou de uma lesão, que não foi especificada pelo clube. O Atlético afirmou apenas que o jogador apontou dores na coxa direita após o empate por 1 a 1 como Chelsea, na terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O treinador lamentou a ausência do atacante francês. "Está claro para nós que nenhum outro jogador do nosso time tem as características de Griezmann", declarou Simeone. As opções no elenco para a posição são Kevin Gameiro, Fernando Torres, Angel Correa e Luciano Vietto.