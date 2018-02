Sem Shevchenko, Ucrânia empata sem gols com Azerbaijão Apesar de controlar toda a partida, a seleção da Ucrânia não passou de um empate em 0 a 0 contra a frágil seleção do Azerbaijão, em partida amistosa realizada nesta terça-feira, como preparação para a disputa da Copa do Mundo, na Alemanha. Sem criatividade, a Ucrânia mostrou que depende e muito do atacante Shevchenko, do Milan, que não atuou na partida desta terça, realizada em Baku, no Azerbaijão. "Nós jogamos muito bem no segundo tempo e estou satisfeito com o desempenho dos jogadores neste amistoso", comentou o técnico da Ucrânia, Oleh Blokhin. Antes do Mundial da Alemanha, a seleção da Ucrânia realizará mais duas partidas amistosas, nos dias 1 e 4 de junho, contra Itália e Luxemburgo, respectivamente. A Ucrânia participará pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Os ucranianos estão no grupo H, ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Tunísia.