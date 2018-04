Sem Souza, zagueiro Henrique treina faltas no Palmeiras

ITU - Como se já não bastasse ser capitão, líder do elenco e cobrador de pênaltis do Palmeiras, o zagueiro Henrique pode assumir mais um posto a partir do jogo contra o Atlético-GO, neste sábado, em Itu, pela Série B. Como o volante Souza está de saída para o Cruzeiro, Henrique aparece como candidato a ser o novo cobrador de faltas palmeirense. Ele vai dividir a função com o lateral-direito Ayrton.

Durante o treinamento realizado nesta sexta-feira em Itu, onde o time está concentrado para o confronto com o Atlético-GO, Henrique ficou com Ayrton, nos minutos finais da atividade, treinando cobrança de faltas contra o goleiro reserva Raphael Alemão.

Especialista na bola parada, Ayrton mostrou o pé calibrado e marcou vários gols durante o treino. Henrique não conseguiu ter o mesmo desempenho do companheiro, mas também não fez feio. Em relação às cobrança de pênaltis, o zagueiro divide a função com o atacante Leandro.