Sem Suárez, Uruguai dá 1ª chance a jovem promessa do PSV nas Eliminatórias

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta quarta-feira uma lista definitiva de 25 jogadores convocados pelo técnico Oscar Tabárez para defender a seleção do Uruguai nas duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, contra Argentina, no dia 31, em Montevidéu, e o Paraguai, em Assunção, no dia 5 de setembro.

Sem poder contar com Luis Suárez e Abel Hernández, lesionados, o treinador trouxe como principal novidade nesta listagem atualizada a presença do jovem meia-atacante Gastón Pereiro, de 22 anos, que atua pelo PSV, da Holanda, e foi chamado pela primeira vez para defender a seleção principal do seu país.

Suárez, do Barcelona, e Hernández, do Hull City, haviam sido incluídos em uma lista inicial de 23 convocados anunciada no último dia 11, quando Tabárez chamou apenas jogadores que atuam fora do futebol uruguaio. Porém, os dois atacantes se lesionaram e acabaram cortados destes dois próximos compromissos das Eliminatórias.

Prestes a ter a primeira chance de defender a seleção principal, Gastón Pereiro acumula 28 partidas pela equipe nacional sub-20 uruguaia, pela qual marcou oito gols entre amistosos e sua participação no Campeonato Sul-Americano e na Copa do Mundo da categoria, ambas competições realizadas em 2015.

Presentes na lista anunciada no último dia 11, o defensor Mauricio Lemos, de 19 anos e jogador do Las Palmas, e o meio-campista Federico Valverde, de 21 anos e do também espanhol Deportivo La Coruña, foram os outros dois jogadores convocados para atuar pela primeira vez com a camisa da equipe principal do Uruguai.

Entre os 25 atletas presentes entre os chamados para os dois próximos jogos das Eliminatórias, o único que não poderá ficar à disposição para enfrentar a Argentina no final deste mês será o atacante Jonathan Urretaviscaya, do mexicano Pachuca. Ele cumprirá suspensão por ter sido expulsão na partida anterior do qualificatório sul-americano, contra o Peru, em 28 de março, fora de casa, onde os uruguaios foram derrotados por 2 a 1. Em seguida, porém, ele será opção de Tabárez para a partida diante dos paraguaios em Assunção.

Já os meio-campistas Mathias Corujo e Cristian Rodríguez, ambos do Peñarol, e Álvaro González, do Nacional, foram os jogadores que atuam no Uruguai incluídos nesta quarta-feira na convocação para estes dois próximos jogos da equipe nacional.

O Uruguai ocupa a terceira posição das Eliminatórias da América do Sul, com 23 pontos, um atrás da Colômbia, e hoje seria uma das quatro seleções sul-americanas garantidas na grande competição que será realizada na Rússia se o qualificatório já estivesse terminado. O Chile também está com 23 pontos e aparece no quarto lugar, último posto de vaga direta na Copa, enquanto a Argentina, quinta colocada, com 22, hoje teria de disputar uma repescagem por um lugar no Mundial, no qual o Brasil, líder disparado, com 33 pontos, já garantiu a sua presença com quatro rodadas de antecipação.

Confira a lista definitiva de 25 convocados do Uruguai:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campaña (Independiente).

Defensores - Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Torino), Sebastián Coates (Sporting), Mauricio Lemos (Las Palmas-ESP) e Martín Cáceres (Verona).

Meio-campistas - Arévalo Ríos (Racing-ARG), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Diego Laxalt (Genoa), Matías Vecino (Inter de Milão), Nahitan Nández (Boca Juniors), Federico Valverde (Deportivo La Coruña), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA), Gastón Pereiro (PSV), Mathias Corujo (Peñarol), Cristian Rodríguez (Peñarol) e Álvaro González (Nacional).

Atacantes - Cristhian Stuani (Girona-ESP), Diego Rolan (Bordeaux), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) e Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX).