Sem superlotação, penitenciária tem presos famosos

Após o portão azul da entrada principal do presídio de Tremembé, no interior paulista, a parede branca traz a frase que se parece com um cartão de visitas do local. “Este presídio só recebe o homem. O delito e seu passado ficam nesta portaria.”

A cadeia recebe presos envolvidos em casos de grande repercussão nacional. Estão lá, por exemplo, Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos por matar a filha Isabella em 2008; o segurança Lindemberg Alves, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel, e o segurança João Alexandre Rodrigues, que confessou ter esquartejado e queimado seus dois filhos. Antes de obter prisão domiciliar, o médico Roger Abdelmassih, denunciado por 56 acusações de estupro, também esteve detido lá.

Também estão no município localizado a 140 quilômetros de São Paulo, os chamados presos especiais – a maioria dos que cumprem pena em regime fechado possui ensino médio ou nível superior.