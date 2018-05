Sem Tchê Tchê, Cuca faz três mudanças e testa Erik entre os titulares

O Palmeiras pode ter novidades para encarar a Chapecoense neste domingo, às 17h, no Allianz Parque, em jogo que pode dar o título de campeão Brasileiro ao time paulista. O técnico Cuca testou Edu Dracena, Fabiano e Erik entre os titulares, fazendo três mudanças na equipe que derrotou o Botafogo por 1 a 0, no domingo passado.

O time do Palmeiras durante o treino desta quinta-feira na Academia de Futebol foi: Jailson, Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Jean e Moisés; Erik, Dudu e Gabriel Jesus.

Edu Dracena foi testado no lugar de Mina, que se recupera de lesão na coxa esquerda e passou o treinamento desta quinta fazendo atividades especiais com o fisioterapeuta Jomar Ottoni. Tchê Tchê sente dores musculares e também fez um treino separado dos companheiros. Em seu lugar, Fabiano foi para a lateral-direita e Jean atuou no meio de campo. Na frente, a mudança foi por questões técnicas. Róger Guedes deixou a equipe para a entrada de Erik.

Durante o treino tático contra o time sub-20 do Palmeiras, Cuca fez apenas uma mudança na equipe. Ele tirou Thiago Santos e colocou Cleiton Xavier. Como aconteceu nos últimos dias, o treino do Palmeiras contou com a presença de torcedores que aproveitaram para tirar fotos e pegar autógrafos dos jogadores. O presidente Paulo Nobre foi aplaudido quando apareceu no gramado para acompanhar parte das atividades.

O elenco do Palmeiras volta aos treinamentos na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol.