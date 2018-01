Sem técnico, Botafogo se reapresenta Os jogadores do Botafogo se reapresentam nesta terça-feira e terão contato, pela primeira vez, com o novo coordenador de futebol do clube, Carlos Alberto Lancetta. Os boatos de que o zagueiro Odvan não comparecerá no clube irritaram o jogador. "Tenho contrato até 31 de dezembro e estão inventando coisas que não falei", afirmou o atleta. A reapresentação, porém, acontece sem a presença de um treinador. O presidente eleito Bebeto de Freitas ainda negocia com alguns técnicos e pretende anunciar o nome até o fim desta semana. Os mais cotados são os de Levir Culpi e Valdir Espinosa.