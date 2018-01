Sem técnico novo, Zé Augusto vai ficando no Corinthians Nada de Abel Braga, nem Renato Gaúcho e muito menos Tite. Apesar da promessa do gerente de futebol Ilton José da Costa, em Santo André - após o empate na noite de quarta-feira, pelo Paulistão -, de que o Corinthians já havia acertado com um treinador para a vaga de Emerson Leão, é Zé Augusto quem segue à frente do elenco. E o interino tem enormes possibilidades de comandar o time corintiano diante do Náutico, em Recife, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Zé Augusto já foi, inclusive, questionado pela diretoria do clube se está preparado para um desafio tão grande como o da Copa do Brasil. Não teve dúvidas em dizer que "sim". Nos bastidores do Parque São Jorge especula-se que o gerente Ilton José da Costa teria blefado ao anunciar o acerto com um treinador, pois está perdido com a ausência de Renato Duprat. O empresário teria recebido um pedido pessoal do presidente do Corinthians, Alberto Dualib, para "desaparecer por alguns dias" por causa da pressão da oposição dentro do clube. Duprat, até então homem forte do clube, sempre dando entrevistas e anunciando saída e chegada de jogadores - foi o único que falou com Leão na reunião que definiu a demissão do treinador no Hotel Crowne Plaza - aceitou o pedido de Dualib. E saiu um pouco dos holofotes. Nesta quinta-feira, Ilton José da Costa mudou radicalmente seu discurso. ?Não sei nem se o técnico já está contratado?, disse o gerente, sem querer entrar em detalhes sobre o nome. ?As negociações estão em andamento, o pedido é por sigilo absoluto?, desconversou, sem a mesma firmeza do dia anterior. Enquanto isso, a oposição corintiana comemora o fato de, enfim, estar mostrando força dentro do clube. ?Acho que o presidente [Alberto Dualib] está cumprindo com a promessa de que, em 10, 12 dias, tomaria atitudes, como não deixar o Duprat responder mais pelo Corinthians?, afirmou o conselheiro Andres Sanchez, que é líder da oposição. ?Agora, o Duprat sumir não é novidade. Ele sempre faz tudo escondido.? Andres Sanchez também é a favor de que Antônio Roque Citadini assuma a vice-presidência de futebol do Corinthians, cargo vago hoje em dia, apesar de Duprat querer ocupá-lo. ?Sempre fomos a favor de alguém do clube do comando. O Citadini é meio Corinthians, mas está bom?, disse o oposicionista.