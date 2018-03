Sem técnico, São Paulo vive clima tenso A demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, ocorrida na noite de sábado, e a disputa entre conselheiros para conseguir pôr seu treinador de preferência no clube conturbou ainda mais o pesado clima político no São Paulo. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa foi criticado por muita gente, que o considerou autoritário na decisão de tirar Oswaldo sem consultar quase ninguém. E um grupo considerável achou estranho o fato de ele ter mandado o técnico embora sem ter definido um substituto. Mas Marcelo Portugal Gouvêa, que vem tentando montar um time competitivo desde o início de sua gestão, tratou de ouvir cardeais de sua confiança sobre qual técnico contratar. "Me sugeriram uns 15 nomes", contou o presidente. Após uma reunião de diretoria, porém, sobraram cerca de 5 nomes. Em novo encontro, nesta terça-feira, é possível que se defina o técnico a ser procurado. Ricardo Gomes, da seleção olímpica, Tite, do Grêmio, Casagrande, ex-jogador, Oscar Bernardi, que defendeu o São Paulo nos anos 80, e Emerson Leão, do Santos, são os mais cotados. Outros, como Toninho Cerezo, aparecem com chances. Se a diretoria não chegar a um nome de consenso nesta terça, é possível que o preparador de goleiros Roberto Rojas, que dirigirá o time contra o Goiás, na quarta, fique no comando por pelo menos mais uma semana. Juvenal Juvêncio, que já foi presidente do São Paulo e tem prestígio com Gouvêa, é favorável a que se espere mais algum tempo para contratar o treinador. Essa seria uma estratégia para esperar os resultados das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Dois dos profissionais que interessam ao São Paulo estão envolvidos na competição continental: Tite e Leão. Os são-paulinos acreditam que, caso o Santos seja eliminado pelo Nacional, na quarta, o técnico possa aceitar deixar o clube. Leão vem dizendo que acha que seu ciclo na Vila Belmiro termina no fim do ano. Mas uma eventual saída da Libertadores e uma boa proposta do São Paulo podem antecipar seus planos. O trabalho do santista agrada, sobretudo, a Gouvêa. Tite garante que não sai do Grêmio e a diretoria gaúcha tampouco admite liberá-lo. Mas, se o Grêmio perder para o Olimpia, do Paraguai, na quinta-feira, a situação pode mudar. Os dirigentes do Morumbi gostaram da atuação de Roberto Rojas no domingo, contra o Figueirense, e, por isso, não temem deixá-lo mais alguns dias no cargo. Não fez invenções. Gostaram de suas substituições. Pôs Ailton no lugar de Souza e trocou Júlio Baptista por Kléber. O time, que perdia a partida, virou e ganhou por 3 a 2. Rojas, porém, quase não fez discurso antes do jogo. O goleiro Rogério Ceni, líder do elenco, foi quem tomou a palavra e deu instruções para vários jogadores. Rojas não tem, contudo, nenhuma chance de ser efetivado. Se o São Paulo tivesse sido derrotado, a diretoria iria trabalhar mais rapidamente em busca de um substituo para Oswaldo, que foi para o Rio, onde está com a família. Ele diz, por enquanto, que não pretende conversar com a imprensa. Afirmou a amigos, no entanto, que saiu aborrecidíssimo do São Paulo. O presidente tricolor negou com veemência problemas pessoais com Oswaldo. Especulações no clube davam conta de que Gouvêa o demitiu pois queria ver o recém-contratado zagueiro Diego Lugano entre os titulares. O treinador o havia escalado para o banco. "Isso é mentira, não houve nada", garantiu Gouvêa. Oscar e Ricardo Gomes não quiseram comentar o interesse do São Paulo, pois, até a noite desta segunda, não haviam recebido nenhuma proposta. "Não vou falar de uma coisa que não existe, não fui procurado por ninguém", comentou Ricardo. Enquanto o cobiçado cargo está vago, os empresários trabalham a todo vapor. Nesta segunda, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, contou ter recebido inúmeras ligações de procuradores oferecendo técnicos. Nomes como os de Zé Teodoro, Marinho Peres, Giba e Ivo Wortmann foram indicados ao dirigente. Barros e Silva está garantido no cargo, de acordo com o presidente. Mas várias mudanças ocorrerão na diretoria, como no marketing. Edson Lapola deverá ser substituído por Dorival José Decoussau. O mesmo ocorrerá no Departamento Administrativo. O time treina na manhã desta terça, no CT, e, depois do almoço, viaja para Goiânia, onde enfrenta o Goiás na quarta-feira, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Lugano ficará no banco e deverá ser titular no domingo, contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro, no Mineirão - Jean está suspenso.