Sem tempo para treinar, Atlético-PR não está confirmado para enfrentar o Grêmio

A euforia pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o São Paulo em pleno estádio do Morumbi, na capital paulista, já ficou para trás. Agora, o Atlético Paranaense volta as suas atenções para o confronto deste domingo contra o Grêmio, às 19 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem tempo para treinar entre um jogo e outro, o técnico Fernando Diniz não deve promover mudanças e aposta no bom retrospecto que o time titular vem tendo. Até agora são três vitórias e um empate nos últimos quatro duelos. "O time está mostrando evolução, mas precisamos respeitar o Grêmio, que é um grande time e vai atuar diante de sua torcida. temos que manter a atenção, mas também vamos jogar quando estivermos com a posse de bola", alertou.

Em relação ao time que começou a partida da última quarta-feira contra o São Paulo, Fernando Diniz pode promover o retorno do lateral-direito Jonathan no lugar de Lucho González. Assim, Matheus Rossetto voltaria para o meio de campo.

Mas como não treinou e priorizou o descanso, a comissão técnica também manteve o mistério no ar. Salvo algum problema de última hora, o time deve ter a mesma base que empatou por 2 a 2 em São Paulo e chegou às oitavas da Copa do Brasil. Na estreia do Brasileirão, o Atlético Paranaense goleou a Chapecoense por 5 a 1, de virada, na Arena da Baixada, em Curitiba.