Sem Tite, São Paulo vai atrás de Cerezo Tite não aceitou ser o técnico do São Paulo. Aconselhado pelo empresário Gilmar Veloz, o ex-treinador do Grêmio considerou muito baixa a oferta salarial de R$ 85 mil por mês para administrar tantos problemas no Morumbi. Com o fim da negociação, a diretoria são-paulina voltará a conversar com Toninho Cerezo. "Nosso time é de primeiro mundo, mas o salário que podemos pagar, não. Por mim ofereceria R$ 45 mil de salários. Fomos além oferecendo quase o dobro para o Tite. O Gilmar Veloz nos veio com um número completamente inviável (R$ 150 mil mensais). Tivemos de dizer não e agora vamos atrás do Toninho Cerezo. Esse é são-paulino e já ganhou muito dinheiro no Japão. Não precisa do dinheiro do São Paulo para enriquecer", ironizou o diretor de futebol do clube, Juvenal Juvêncio. A recusa de Tite foi frustrante para a cúpula do São Paulo. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa havia ficado impressionado com a personalidade do treinador. Tinha certeza de que teria condições de arrumar o time a tempo de brigar pelo título do Brasileiro ou no mínimo por uma vaga na Libertadores da América. Mas Tite ficou preocupado ao saber, nas várias conversas que manteve com a diretoria, que o clube irá fazer de tudo para vender dois jogadores importantes até agosto. Tite conversou demais com Gilmar Veloz sobre o risco de não dar certo no Morumbi, já que não poderia ficar no clube os dois anos que pretendia. O mandato de Marcelo Portugal Gouvêa terminará em abril de 2004 e são difíceis as chances de reeleição. Tudo ficou travado de vez quando a diretoria do São Paulo ofereceu o mesmo salário que ele recebia no Grêmio - R$ 85 mil. O técnico esperava, no mínimo, R$ 150 mil. "O tempo de altíssimos salários acabou. Todos os clubes passam por dificuldades financeiras. Nós temos os nossos limites. Sentimos pelo Tite, que é um grande técnico, mas não ficaremos com ele. Está decidido. Não conversaremos. A partir de hoje não nos interessa mais. Vamos conversar com o Toninho Cerezo", avisou Marcelo Portugal Gouvêa. Coincidência ou não, emissários japoneses querem contratar Tite para o lugar de Cerezo, que deverá sair do Kashima Antlers.