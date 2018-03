Sem título, Schalke tenta se aproximar da Liga dos Campeões

O título alemão está nas mãos do Bayern de Munique desde domingo, 4, mas a briga pelas duas outras vagas do país na Liga dos Campeões segue aberta. Nesta terça-feira, dois dos quatro candidatos entram em campo, na abertura da 32.ª rodada. O Schalke 04, terceiro colocado, com 55 pontos, enfrenta o Bochum, fora de casa. De olho num tropeço do rival, o Stuttgart, quinto, com 51, visita o Borussia Dortmund. Os dois jogos serão às 15 horas (pelo horário de Brasília). Na quarta-feira haverá um confronto direto entre as outras duas equipes que estão na briga. O Werder Bremen, vice-líder, com 57 pontos, joga fora de casa contra o Hamburgo, que tem 51 pontos e está em quarto, à frente do Stuttgart no saldo de gols. O Bayern, que tem 67 pontos, também só joga na quarta, faz seu jogo de festa diante da torcida contra o Arminia Bielefeld, que tem 32 pontos e luta para escapar do rebaixamento. A briga para evitar a segunda divisão também é atração nos jogos desta terça. O lanterna Hansa Rostock, com 27 pontos, joga suas últimas fichas para escapar do descenso diante do Hannover, que tem 43 pontos e está em oitavo, ainda sonhando com a Copa da Uefa.