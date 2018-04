'Sem títulos', Botafogo e Vasco iniciam decisão do Carioca no Engenhão

Quando a bola rolou para o Campeonato Carioca, poucas pessoas imaginariam que a final seria realizada entre Botafogo e Vasco. E ela vai acontecer a partir deste domingo, quando os dois times se enfrentam às 16 horas, no Engenhão, palco do primeiro jogo da decisão.

Graças a um regulamento bastante "peculiar", a final vai ser disputada por duas equipes que não conquistaram nenhum dos turnos do Estadual - a Taça Guanabara foi ganha pelo Flamengo, e a Taça Rio ficou com o Fluminense. A história é parecida com a do ano passado, quando o clube rubro-negro foi campeão estadual mesmo sem ter vencido nenhum dos turnos.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã. O duelo entre os dois times é conhecido como "Clássico da Amizade" e já foi realizado 323 vezes com ampla vantagem para o Vasco: são 140 vitórias contra 87 derrotas, além de 96 empates.

Além disso, esta será a terceira vez nos últimos quatro anos que Botafogo e Vasco vão disputar a final do Estadual. Nas duas anteriores, os vascaínos levaram a melhor. Retrospecto desfavorável à parte, no Botafogo a expectativa é por dois jogos equilibrados. "O Vasco é um time que tem um treinador muito inteligente e jogadores experientes. Vai ser uma final muito difícil, mas os dois times chegam preparados", considerou o zagueiro Joel Carli.

Sem muito tempo para treinar, o técnico Alberto Valentim não vai realizar mudanças entre os 11 titulares. Apesar disso, antes lesionados, o meia Matheus Fernandes e o atacante Kieza foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição da comissão técnica que tende a repetir a formação que passou pelo Flamengo.

Assim como o adversário, o técnico Zé Ricardo não deve fazer mudanças entre os titulares em relação ao time que venceu o Fluminense na última quinta-feira. "Não trabalho para dar resposta para ninguém. Nosso trabalho é sagrado. Temos muito a evoluir. Tivemos bons momentos táticos, principalmente no primeiro tempo. Conseguimos neutralizar. Depois o Flu teve domínio territorial. Nossa evolução vai acontecer naturalmente", afirmou o treinador.

Zé Ricardo vê do outro lado um adversário perigoso. "O Botafogo mostrou que está em crescimento. Precisamos estar bem para fazer dois bons jogos", disse o treinador, que deverá enfrentar problemas com o desgaste de atletas. Isso porque, além de ter jogado na última quinta-feira, o Vasco ainda terá um duelo difícil com o Cruzeiro no meio de semana pela Copa Libertadores. O Botafogo, por sua vez, vai ter a semana livre.

Uma das dúvidas no Vasco é com o meia Paulinho. Vindo de lesão muscular, ele começou no banco contra o Fluminense e só entrou na etapa final porque a equipe precisava de dois gols - Paulinho acabou marcando um deles. Após o jogo, ele não confirmou se terá condições para hoje e disse apenas que iria "continuar tratando para jogar a final".