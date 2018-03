Sem treinador, Goiás anuncia contratação de interino

Ainda sem definir quem será o substituto de Caio Júnior, o Goiás anunciou a contratação de um treinador interino para o início do Brasileirão. Rodolfo Carlos Lima, conhecido como Capitão, deve comandar os próximos treinos e pode ser o técnico da estréia, contra o Náutico, no Recife, neste sábado, 10. Capitão foi contratado a pedido de Artur Neto, diretor de futebol do Goiás. Os dois já trabalharam juntos quando o dirigente atuava como treinador em outras equipes. De acordo com o clube goiano, Capitão fica no comando da equipe "até a definição do futuro treinador". O clima encontrado no clube, tanto pelo interino quanto pelo novo treinador - que deve ser anunciado até o fim da semana - não será dos melhores. No treino da tarde de terça-feira, torcedores protestaram contra o time. Além de uma faixa com os dizeres "Queremos um time de verdade", bonecas, pipocas e bananas foram jogadas no gramado.