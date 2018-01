Sem treinar, Cruzeiro enfrenta Vila Nova O Cruzeiro recebe o Vila Nova, de Goiás, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Mineirão, sem ter feito pelo menos um treinamento coletivo, com o time que irá jogar a partida, voltado especificamente para o esquema de jogo contra os goianos. Isso porque o técnico Vanderlei Luxemburgo ficou sabendo do adversário que enfrentará somente no fim da tarde desta terça-feira. Com isso, as indefinições sobre a provável equipe titular e o esquema tático a ser utilizado permanecerá até momentos antes do confronto. Para a partida contra os goianos, Luxemburgo terá a volta do zagueiro Thiago e do volante Martinez, que cumpriram suspensão, na última rodada do Brasileiro. Com isso, o treinador poderá voltar a usar o esquema 3-5-2 que vem sendo preferencialmente utilizado. Assim, Wendell e Claudinei, que atuaram como titulares na última partida, também podem voltar para o banco de reservas. No ataque, o trio artilheiro, formado por Alex, Aristizábal e Deivid está confirmado. Nas partidas pelo Brasileiro, Luxemburgo usou o esquema 3-5-2, utilizando os zagueiros Thiago, Luisão e Edu Dracena. Porém, diante do Goiás, no fim de semana, quando o time goleou os goianos por 4 a 1, o treinador não contou com Thiago que estava suspenso. No seu lugar, Luxemburgo colocou o meia Claudinei, alterando o esquema de jogo para o 4-4-2. Outra ausência foi a do volante Martinez que também estava suspenso. No seu lugar jogou o jovem Wendell.