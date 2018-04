Sem Valdivia, Palmeiras não divulga quem pega o Sampaio Corrêa

Com novidades na lista dos relacionados, o Palmeiras realizou nesta segunda-feira o último treinamento antes da partida contra o Sampaio Corrêa, terça-feira, às 21h50, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Valdivia e Victor Ramos serão poupados da partida. No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1.

O argentino Cristaldo, recuperado de uma inflamação no pé esquerdo e o lateral-esquerdo João Paulo são as caras novas na lista. Outra novidade é o atacante Leandro, recuperado de um edema ósseo no pé esquerdo.

Os desfalques são o zagueiro Jackson, com dores musculares, o lateral-direito João Pedro e o atacante Gabriel Jesus (ambos na seleção brasileira sub-20), o zagueiro Victor Ramos e o meia Valdivia (poupados), o volante Arouca (com dores na coxa esquerda), o meia Cleiton Xavier (com dores na coxa direita) e o atacante Leandro Pereira (dores musculares).

Nesta segunda-feira, os jogadores fizeram um aquecimento no gramado e se dividiram. A maior parte dos titulares foram para a academia. Rafael Marques foi liberado para resolver assuntos particulares e Vitor Hugo continuou no campo, participando de um treino especial de cabeceio, com Nathan e Wellington. Já Valdivia, ficou fazendo trabalho na academia.

O volante Arouca correu em torno do gramado pela primeira vez, desde que sofreu uma estiramento na coxa esquerda, na primeira partida da decisão do Paulista, contra o Santos. Cleiton Xavier, Leandro Pereira e Jackson continuam fora, machucados.

Confira os 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Fernando Prass, Aranha e Jailson

Laterais: Lucas, Zé Roberto, Egídio, Ayrton e João Paulo

Zagueiros: Vitor Hugo, Wellington e Nathan

Volantes: Gabriel, Amaral e Andrei Girotto

Meias: Robinho, Rafael Marques, Alan Patrick e Ryder

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Kelvin, Maikon Leite e Leandro