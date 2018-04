Sem vencer após 8 jogos, Estevam vê abalo no Botafogo

Após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, no último domingo, o treinador botafoguense admitiu que os jogadores da equipe estão abalados emocionalmente com a má fase da equipe, que segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"É inegável que uma sequência grande como essa sem vitórias é complicada. Além de ter que trabalhar todos os quesitos do time, a gente precisa também trabalhar a autoestima. E a falta de vitórias acaba gerando uma ansiedade muito grande", afirmou Estevam Soares.

Na próxima quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Atlético-PR, no Rio de Janeiro, pela Copa Sul-Americana, tentando encerrar um jejum de 46 dias sem vitórias. A pressão por um bom resultado não deixa Estevam Soares preocupado com a possibilidade de ser demitido do cargo.

"A tranquilidade para trabalhar não muda. Tenho estrada para separar isso. Sinto e me abalo como qualquer ser humano. Mas quando venho para o trabalho sei separar as coisas. É difícil conviver com uma sequência tão grande sem vitórias, mas precisamos acreditar no trabalho."

Se não ganhar do Atlético-PR na quarta-feira, o Botafogo completará 50 dias sem vitórias no próximo domingo, quando enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe amargou o décimo jogo seguido sem um triunfo.