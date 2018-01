Sem vencer há sete jogos, Coritiba recebe o Goiás em duelo contra a degola Sem vencer há sete jogos, o Coritiba recebe o Goiás neste domingo, às 11 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 16.ª rodada, no duelo entre equipes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time paranaense é o penúltimo colocado com apenas 11 pontos e terá pela frente um adversário que ocupa a 17.ª posição, com 13.