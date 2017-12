Sem vencer, Mogi dispensa técnico Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim agora tem um novo problema: encontrar um novo técnico. O paranaense Val de Mello foi demitido no sábado, depois que a diretoria chegou à conclusão de que o time precisa renovar sua motivação com um novo comandante. Na verdade, Val caiu depois da derrota, em casa, para o Avaí, por 2 a 1, sexta-feira. O time só tem um ponto na Série B, conquistado em casa no empate sem gols com o Náutico, na abertura da competição. Luis Carlos Martins já recusou o convite, uma vez que pretende levar até o fim o Mirassol no Campeonato Paulista da Série A3. O ex-técnico da Portuguesa chegou a recusar convite do Santo André, que também disputa a Série B. Heron Ferreira, que estava no Americano-RJ, passa a ser uma opção. Ele já dirigiu vários clubes paulistas, como Bragantino, Ituano e União São João. Além de buscar outro treinador, a diretoria promete ir atrás de reforços. O experiente meio-campista Vágner Mancini, que estava no Ituano, pode ser o primeiro a chegar. A preocupação de momento no clube é evitar o rebaixamento para a Série C. Os últimos seis colocados vão cair em 2005.