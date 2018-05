Sem vencer no Paulistão, Capivariano demite Evaristo Piza

Piza chegou ao clube no final do ano passado e foi o responsável pela montagem do elenco para o primeiro semestre. Mas o time ainda não venceu no Paulistão. Empatou com o Rio Claro, por 2 a 2, na estreia, e depois perdeu para Red Bull Brasil, por 2 a 0, Corinthians, por 2 a 1, e por último para o Água Santa.

"A troca se fez necessária diante dos últimos resultados. O Evaristo sai e deixa as portas abertas. Fez um grande trabalho no clube e tem nossa admiração", disse o diretor de futebol, Luiz Paulo Santarelli.

Dois nomes agradam a diretoria para substituí-lo. Jorginho, ex-técnico da Portuguesa, e Roberto Fernandes, com passagem pelo futebol nordestino e que recentemente fez uma reciclagem na Europa.

O Capivariano é o último colocado do Grupo C do Paulistão, com apenas um ponto conquistado. É o lanterna na classificação geral.