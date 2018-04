Sem Vitor Hugo e com Gabriel Jesus, Oswaldo define o Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira demonstrou, durante treinamento nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, que não parece estar muito satisfeito com a defesa do Palmeiras. E acabou sobrando para Vitor Hugo. O defensor foi sacado do time titular, com Jackson entrando em seu lugar. Outra novidade foi a presença do atacante Gabriel Jesus entre os titulares. Valdivia foi confirmado para o jogo contra o Atlético-MG, sábado, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Após pouco mais de uma hora de conversa com a comissão técnica e a diretoria, o elenco palmeirense foi para o gramado, onde Oswaldo comandou um coletivo. O time titular teve a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Victor Ramos e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Valdivia, Dudu e Rafael Marques; Gabriel Jesus.

Durante a atividade, o treinador também testou o time simulando uma situação em que um atleta tenha sido expulso. Ele tirou Jackson do time, recuou Gabriel, colocou Valdivia na lateral e Zé Roberto no meio. Oswaldo gritou bastante no decorrer do treino, principalmente com os atletas do time reserva, pedindo para eles pressionarem a saída de bola e aproveitarem o fato de contarem com um jogador a mais.

Leandro Pereira ficou na academia fazendo fortalecimento muscular e é dúvida para a partida, assim como Cristaldo, que voltou a sentir dores no pé. Embora tenha chance de ser titular, Gabriel Jesus não deve ter sequência na equipe. Na segunda-feira, ele já viaja para se apresentar à seleção brasileira Sub-20, que iniciará a preparação para o Mundial.

O último treino antes da partida contra o Atlético-MG está marcado para a manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.