Sem Werley, Grêmio treina com Gabriel antes de viagem O elenco do Grêmio realizou na manhã desta quarta-feira, no gramado principal do Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o último treino antes de embarcar rumo à Colômbia, no início desta tarde, visando o confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no próximo dia 16, contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá.