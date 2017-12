Sem Zagallo, Flamengo apela para Zico Mario Jorge Lobo Zagallo receberia R$ 50 mil por jogo para substituir Andrade no comando do Flamengo durante as quatro últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A proposta da diretoria do clube carioca não vingou, porque o coordenador-técnico da seleção preferiu não correr o risco de marcar sua carreira com o rebaixamento para a segunda divisão - o time é o 21º colocado. Depois do fracasso das negociações com Zagallo, o presidente do clube, Marcio Braga, anunciou nesta terça-feira que vai tentar trazer Zico para ajudar o Flamengo a se livrar do rebaixamento. No entanto, a tarefa parece impossível. Zico é o técnico da seleção do Japão, que tem amistoso marcado para 16 de dezembro com a Alemanha, e dificilmente obteria permissão dos dirigentes japoneses para se licenciar, a fim de treinar o Flamengo. Na tarde desta terça-feira, Zagallo revelou que alegara a Marcio Braga que não poderia dividir suas atribuições da seleção com as do Flamengo, embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tivesse autorizado a transação. "Por educação, eu disse que ficaria de pensar no convite", contou Zagallo, referindo-se à conversa com Marcio Braga na segunda-feira. "Eu aceitaria salvar o Flamengo numa situação em que o time não está nas minhas mãos? Vamos supor que eu não salvasse? Qual o lucro que eu teria? Todo mundo cairia em cima de mim." O secretário-geral da CBF, Marco Antonio Teixeira, foi quem deu sinal verde para Zagallo emprestar seus serviços ao Flamengo no restante do Brasileiro, pois a seleção não tem mais nenhuma atividade para 2004. Alheio às iniciativas da direção do clube, o técnico Andrade disse que não se sentiu desprestigiado com a possibilidade de o Flamengo contratar Zagallo. "Ele é uma pessoa consagrada, um nome de prestígio. Eu estou começando agora", afirmou.