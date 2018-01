Semana é decisiva para Corinthians tentar vender Alexandre Pato

A semana será decisiva para o futuro de Alexandre Pato. O Corinthians pretende vender o jogador nos próximos dias. O clube tem pressa porque a janela de transferências para a Europa se encerra na próxima segunda-feira, dia 31.

“Essa semana teremos uma definição sobre a situação do Pato. Não dá para deixar para depois”, avisou o presidente Roberto de Andrade no domingo, após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Itaquerão.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o atacante foi oferecido pelos seus representantes para o Manchester United. O jogador seria um plano B para o clube inglês, que queria contratar o atacante Pedro, do Barcelona, mas viu o atacante optar pelo Chelsea.

Ainda segundo o The Telegraph, o Manchester United pagaria 11 milhões de libras (R$ 60 milhões) por Pato. O Corinthians ficaria com 60% do valor (R$ 36 milhões) e o restante iria para Pato (R$ 24 milhões). Em 2013, o Alvinegro pagou R$ 40 milhões para comprar Pato do Milan.

Na semana passada, o Corinthians recusou uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 19 milhões) do Galatasaray, da Turquia. O clube exige, no mínimo, 10 milhões de euros (R$ 38, milhões) pelo jogador.

Pato está emprestado ao São Paulo até o fim ano. O clube do Morumbi tem prioridade na compra do jogador caso o Corinthians receba uma proposta de até 10 milhões de euros. O São Paulo, no entanto, já avisou que está sem dinheiro em caixa e não pretende ficar com o atacante.