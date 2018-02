Semana será decisiva para Celso Roth A vitória sobre o Coritiba, no último sábado, deu uma sobrevida ao técnico do Botafogo, Celso Roth. Mas essa semana será decisiva para sua permanência no cargo por causa da nomeação do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro para o cargo de coordenador de Futebol. O dirigente nunca escondeu seu descontentamento com o trabalho do técnico. Por isso, pode optar por demití-lo. Montenegro aceitou assumir um cargo na administração de Bebeto de Freitas porque ambos fizeram um acordo para concorrerem em uma única chapa às eleições presidenciais alvinegras no ano que vem. ?Sempre deixei bem claro que sou um eterno candidato a ajudar o Botafogo. Estava com saudades dessa adrenalina e espero poder ajudar o time. O futebol é a vitrine de um clube e vejo que no Botafogo precisamos de uma voz diferente?, disse Montenegro.