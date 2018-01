Semanário português garante que Felipão continua no cargo O treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari vai continuar à frente da seleção portuguesa, embora tenha sido "considerada" sua transferência para o Real Madrid, informa neste sábado o semanário português Expresso. A fonte da publicação afirma que os termos para a renovação do contrato, que termina no dia 31 de julho, "estão mais de 90% acertados" com a Federação Portuguesa de Futebol. De acordo com o semanário, "são apenas pequenos pormenores que faltam ajustar, mas serão resolvidos nos encontros agendados para quinta e sexta-feira da próxima semana". E os direitos de imagem de Felipão, como técnico, serão "negociados" pelo brasileiro. O Banco Espírito Santo já teria renovado o contrato com a federação até 2010, como patrocinador da seleção, segundo a publicação. Por sua vez, o Banco Português de Negócios deseja manter o contrato de imagem com Felipão e "tem direito de preferência". Um grupo de personalidades políticas e da sociedade civil de Portugal formou o Movimento de Apoio à Seleção e a Scolari (MASS), para mobilizar milhares de portugueses e receber os jogadores no Estádio Nacional de Lisboa, neste domingo. Uma enquete realizada pela empresa Eurosondagem mostra que 77,8% dos portugueses querem que Felipão continue à frente da seleção. Por sua vez, o jornal esportivo A Bola afirma, neste sábado, que o treinador brasileiro e o presidente da federação portuguesa, Gilberto Madaíl, falam "de grandes possibilidades" de uma renovação do contrato. Na sexta-feira, o jornal esportivo local Record garantia que Scolari abandonaria a seleção após o Mundial.