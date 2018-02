Semifinais da A3 começam amanhã Palmeiras-B e Araçatuba iniciam nesta quarta-feira, às 15 horas, a batalha por uma vaga na final do Campeonato Paulista da Série A3. A primeira partida semifinal será disputada no estádio Palestra Itália, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. O Palmeiras-B, que terminou a primeira fase na vice-liderança do grupo 2 com 24 pontos, só fará uma alteração. O lateral-esquerdo Barão, que estava suspenso, volta ao time titular. O Araçatuba, porém, terá quatro mudanças. O goleiro Rogério, o lateral-esquerdo Celico, o zagueiro Garrinchinha e o atacante Marcos Dias cumpriram suspensão e voltam ao time. A equipe do interior, que antes do início da competição era tida como uma das candidatas ao rebaixamento, acabou a primeira fase na liderança do grupo 1, com 29 pontos. Na quinta-feira, às 20 horas, Taubaté e Sertãozinho se enfrentam pela outra semifinal. O jogo será realizado no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, e também será transmitido pela Rede Vida de Televisão.