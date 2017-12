Semifinais da Copa FPF começam domingo A fase semifinal da Copa Federação Paulista de Futebol começa no domingo. Os dois jogos serão disputados pela manhã. O Guarani enfrenta o Sertãozinho às 10 horas, no estádio Brinco de Ouro, enquanto o Santos recebe o Ituano às 11 horas, na Vila Belmiro. Os confrontos de volta serão realizados no dia 14. Por ter feito melhor campanha em todas as fases da Copa FPF, o Sertãozinho tem a vantagem de decidir em casa com o Guarani. Nas quartas-de-final, o time de Campinas eliminou o ECO-Osasco, após vencer por 1 a 0 no último sábado. E o Sertãozinho passou pelo Atlético Sorocaba, empatando os dois jogos. O Ituano tem vantagem de decidir em casa contra o Santos. O time santista eliminou a Portuguesa, com duas vitórias pelo mesmo resultado: 3 a 1. Já o Ituano passou pelo Corinthians com uma vitória de 2 a 1. O campeonato começou com 35 times e, depois de duas fases, chegou na hora do mata-mata. O campeão tem vaga garantida na Copa do Brasil e o vice garante entrada na Série C do Brasileiro no próximo ano.