Semifinais da Copa SP têm 3 paulistas As semifinais da 34ª Copa São Paulo de Juniores terão três clubes paulistas: Palmeiras, Santo André e Inter de Limeira. O outro representante vem do Rio, é o Vasco, o único dos quatro que já conquistou o título da competição, em 1992. Os dois jogos serão disputados na tarde de quarta-feira: Palmeiras x Internacional e Santo André x Vasco. Os locais dos jogos serão confirmados nesta segunda-feira, pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol. O regulamento é o mesmo das duas fases anteriores. Caso haja empate no tempo normal, haverá prorrogação de 30 minutos, em dois tempos iguais, e a vaga poderá ser definida até na cobrança de pênaltis. Os semifinalistas foram definidos após os três jogos disputados na tarde deste domingo, que apresentaram resultados iguais: todos 3 a 2. O Palmeiras virou em cima do Vitória, o Santo André passou pelo Cruzeiro e a Inter de Limeira derrotou o Avaí. O Palmeiras garantiu sua vaga num jogo emocionante, virando o placar contra o Vitória, em Taubaté. O time palmeirense, atual campeão paulista, foi valente, mesmo sem contar com o artilheiro Vágner, afastado por indisciplina. Depois do 0 a 0 no primeiro tempo, o Vitória marcou o primeiro com Leandro, cobrando pênalti, aos dois minutos. Diego empatou aos 12, mas Leandro, de novo de pênalti, fez 2 a 1 para os baianos, aos 20. Mas o Palmeiras conseguiu reverter a desvantagem. A pressão palmeirense deu certo com dois gols de Edmílson, aos 27 e 33. Em Santo André, o time da casa também mostrou muita garra para garantir a vitória e assegurar sua inédita presença nas semifinais. Alex fez a festa da torcida local, aos 33 minutos do primeiro tempo. Mas o Cruzeiro empatou aos 13, com Alemão cobrando falta. Nunes, aos 29, recolocou a equipe do ABC na frente, mas Alemão empatou de novo, aos 32. No final do jogo, quando a prorrogação parecia quase certa, Fernando marcou o gol da vitória do Santo André. Em Limeira, a Internacional não deixou o Avaí-SC respirar, abrindo 2 a 0 no primeiro tempo, com Fabinho, aos 13 minutos, e Tuti, aos 34. O time catarinense tentou reagir no segundo tempo, diminuindo com Diego aos 25 do segundo tempo. Num contra-ataque, Waldison marcou o terceiro gol da Inter, aos 38 minutos, chegando aos seis gols na artilharia do campeonato. O Avaí ainda diminuiu aos 44, com Anderson cobrando pênalti, mas não deu tempo para mais nada. O Vasco havia garantido sua vaga no sábado, quando derrotou o Santos por 2 a 1.