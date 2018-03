Semifinais: locais dos ingressos A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu sete pontos de venda de ingressos para o jogo de domingo, entre Santos e Corinthians: Morumbi, Pacaembu, Parque São Jorge, Bruno José Daniel, em Santo André, Anacleto Campanella, em São Caetano, 1.º de Maio, em São Bernardo, e Vila Belmiro, em Santos. Para o jogo Ponte Preta e Botafogo, as entradas são vendidas no Moisés Lucarelli, em Campinas. As bilheterias abrem às 9 horas. Os preços: arquibancada superior laranja e amarela, R$ 5,00 (R$ 3,00 para estudantes e mulheres); arquibancada superior azul e vermelha, R$ 10,00 (R$ 5,00 para estudantes e mulheres); cativa superior azul e vermelha, cativa inferior vermelha e cadeira inferior azul, R$ 10,00; cadeira superior azul, laranja e amarela, R$ 20,00.