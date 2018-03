Semifinais sem gols na Copa da Uefa Faltou pontaria aos quatro semifinalistas da Copa da Uefa e a rodada disputada nesta quinta-feira terminou sem gols. Newcastle e Olympique de Marselha se enfrentaram na Inglaterra e o Villarreal recebeu o Valencia no duelo espanhol. As partidas de volta serão realizadas dia 6 de maio e as equipes que foram mandantes na ida se classificarão se conseguirem empatar com gols ou ganhar. A final da competição será dia 19 de maio em Gotemburgo, na Suécia. Apesar de ter jogado fora de casa, o Valencia dominou o jogo e criou as melhores chances para marcar. Só não conseguiu por causa da ótima atuação do goleiro Reina e também porque o travessão evitou um gol do meia Baraja no segundo tempo. O Villarreal assustou num chute de Belletti que foi defendido com dificuldade pelo goleiro Cañizares. Na Inglaterra, o Newcastle jogou muito desfalcado e não conseguiu se impor sobre o Olympique. A melhor chance da partida foi da equipe francesa, num voleio do atacante Drogba que explodiu na trave.