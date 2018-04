Semifinal da Série D será preliminar do Fla-Flu O departamento técnico da CBF definiu por meio de sorteio, nesta segunda-feira, os jogos e os locais das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão nacional. E o primeiro duelo entre Macaé e Chapecoense será no próximo domingo, às 15h45, no Maracanã, como preliminar do clássico Fla-Flu, válido pela Série A.