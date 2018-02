Semifinal terá Cruzeiro x Atlético-MG Ao final da última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, realizada na noite desta quarta-feira, os considerados favoritos para o título de 2005, Cruzeiro e Atlético-MG terminaram em primeiro e quarto lugares, respectivamente. Com isso, os dois grandes de Minas se encontrarão logo na abertura das semifinais, marcada para sábado, no Estádio Mineirão. A Raposa irá para o confronto com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, pois terminou a fase de classificação em primeiro. O outro confronto da semifinal terá duas equipes do interior do Estado. O Ipatinga, que terminou a primeira fase em segundo lugar, terá a vantagem sobre a URT, que terminou em terceiro. Jogando apenas para cumprir tabela, já que tinha assegurado a primeira colocação e a classificação por antecipação, o Cruzeiro, com uma equipe reserva, bateu o Ituiutaba por 3 a 1, no Mineirão, encerrando a sua participação na primeira fase com 26 pontos. Com o resultado, a Raposa pegará o arqui-rival Atlético, que chegou aos 19 pontos, ao vencer a URT por 4 a 1, no Independência. Destaque da partida, o atacante Fábio Júnior marcou três e o zagueiro Henrique completou a goleada. A vitória garantiu a quarta colocação ao Galo que se recuperou na competição, depois de três derrotas seguidas. Apesar da derrota, a URT também assegurou a sua vaga nas seminais pela primeira vez na história. O time da cidade de Patos de Minas, que somou 21 pontos, enfrentará o Ipatinga que bateu, no Vale do Aço, a Caldense por 1 a 0. Com a vitória, o Ipatinga chegou aos 24 pontos e, assim como o Cruzeiro, terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais no confronto contra a URT. Já a Veterana foi rebaixada para a Segunda Divisão do Mineiro em 2006. Ainda do lado de baixo da tabela, em Nova Lima, o Villa Nova, que mantinha esperanças de chegar às semifinais do Estadual, bateu o desesperado Valério por 3 a 2, chegando aos 17 pontos. O resultado, que não classificou o Leão, rebaixou a equipe de Itabira que também deixou à elite do futebol mineiro. Torcendo contra a Caldense e o Valério, o Guarani, que corria risco de rebaixamento, bateu o Democrata por 1 a 0, no Estádio Waldemar Teixeira de Faria, em Divinópolis, permanecendo na divisão de elite do futebol de Minas Gerais.