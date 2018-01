Senado convoca dirigentes do Vasco A CPI do Futebol acaba de aprovar a convocação de dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Foram chamados o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Gomes da Costa, o presidente do Conselho Benemérito, Carlos Ribeiro Martins, o presidente do Conselho Fiscal, Geraldo Teixeira da Silva, e o contador do clube, Wanderley Doring. Segundo o autor do requerimento, senador Geraldo Cândido (PT-RJ), o motivo das convocações é para que "se passe a limpo a contabilidade e as informações fiscais do clube". Geraldo Cândido é vascaíno "desde criança".