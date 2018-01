Senado reforça a segurança da CPI O presidente do Senado, Ramez Tebet, determinou ao Serviço de Segurança da Casa que tome as providências necessárias para garantir a integridade física dos assessores parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol. O presidente da CPI, senador Álvaro Dias, disse que os assessores receberam ameaças anônimas. O senador paranaense informou que as fitas contendo as gravações das ameaças já foram enviadas à Polícia Federal para investigação. Tebet informou que também enviará ofício à Polícia Federal, com o discurso de Álvaro Dias anexado, reforçando a solicitação de que sejam feitas as investigações. O pedido de proteção aos assessores apresentado por Álvaro Dias constava de carta da Associação dos Servidores Legislativos do Senado Federal lida em plenário pelo senador paranaense.