Senado tenta regulamentar transferências O projeto de lei do senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA) que tenta regulamentar a transferência dos jogadores brasileiros para o futebol estrangeiro obteve sua primeira vitória nesta quinta-feira. Ele recebeu parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e será encaminhado agora à Comissão de Educação (CE), de onde pode ir diretamente para votação na Câmara dos Deputados. Rodolpho Tourinho defende, em seu projeto de lei, que seja proibida a cessão ou a transferência, para uma entidade desportiva estrangeira, de atleta profissional que esteja inscrito em qualquer campeonato em andamento reconhecido pela CBF. Segundo o senador baiano, o grande êxodo de jogadores prejudica a qualidade das competições e o interesse dos torcedores. Agora que foi aprovado no CAS, com parecer favorável da senadora Iris de Araújo (PMDB-GO), o projeto de lei irá para o CE, onde receberá decisão terminativa - quando a decisão da Comissão vale como decisão do Senado, sem precisar ir a plenário, passando direto para votação na Câmara dos Deputados.