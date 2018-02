Senado vai acelerar projetos do futebol O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) , se comprometeu nesta terça-feira com oito dirigentes de clubes de futebol a apressar a tramitação de duas propostas de interesse do setor: a medida provisória que cria a Timemania (uma nova loteria cuja arrecadação servirá para pagar a dívida dos clubes com a Receita Federal) e o projeto de lei disciplinando, entre outras coisas, a venda de jogadores para o exterior. De acordo com o presidente do Flamengo, Márcio Braga, a expectativa da Receita é que, com a loteria, a dívida dos clubes será paga no prazo máximo de oito anos. Márcio Braga disse ainda que as duas propostas, preparadas pelo Ministério do Esporte, estão sendo analisadas pela Casa Civil e devem chegar ao Congresso no início de abril. Segundo ele, a "exportação" de jogadores para o exterior alcança números absurdos, tendo chegado a 793 atletas em 2003 e 811 em 2004.