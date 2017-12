Senderos é operado, mas não sabe quando voltará a jogar O zagueiro da seleção suíça Philippe Senderos afirmou, nesta quinta-feira, que foi submetido a uma cirurgia no ombro direito. "A operação correu bem, mas não sei quanto tempo vou ficar inativo", disse, em entrevista à agência de notícias ATS. O jogador do Arsenal deslocou o ombro durante a partida em que a Suíça venceu a Coréia do Sul por 2 a 0 e obteve a classificação para as oitavas-de-final. Foi dele, inclusive, o primeiro gol do jogo. A contusão o deixou de fora do confronto válido pelas quartas-de-final, contra a Ucrânia, em que a Suíça foi eliminada da Copa ao empatar o jogo (0 a 0) e a prorrogação (0 a 0), e perder por 3 a 0 na disputa por pênaltis.