Senegal vai à Copa pela 1ª vez A seleção do Senegal goleou a Namíbia por 5 a 0 neste sábado e garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2002, que será disputada na Coréia e Japão. Esta é a primeira vez que o país vai participar de um mundial. O Senegal é o quarto africano confirmado na Copa. Antes, já haviam garantido vaga a África do Sul (Grupo E), Camarões (Grupo A) e Tunísia (Grupo D). Resta ainda uma vaga a ser preenchida.