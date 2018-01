Senegal vai à final da Copa da África Senegal ganhou da Nigéria por 2 a 1, na prorrogação, e garantiu vaga na final da Copa da África. O outro finalista sai do confronto entre Mali e Camarões, que também jogam nesta quinta-feira, em Mali. Mesmo com um jogador a menos desde os 34 minutos do primeiro tempo - Pape Sarr foi expulso -, Senegal abriu o placar aos 9 do segundo, com o gol de Pape Bouba Diop. Aos 42, Julius Aghahowa empatou para a Nigéria. Mas, aos 7 da prorrogação, Salif Diao definiu a classificação de Senegal. Tanto Senegal quanto Nigéria estão classificados para a Copa do Mundo da Coréia/Japão.