Senegal vence Japão por 1 a 0 em amistoso A seleção do Senegal derrotou o Japão por 1 a 0 em partida amistosa realizada nesta quarta-feira em Niigata. O único gol da partida foi marcado por Bouba Diop aos seis minutos do primeiro tempo. A seleção japonesa conseguiu apenas uma vitória em casa e duas fora, em 12 partidas sob o comando do brasileiro Zico.