Senegal vence Zâmbia e lidera Mesmo jogando na casa do adversário, a seleção do Senegal derrotou Zâmbia por 1 a 0, neste sábado, e assumiu a liderança do Grupo 1 das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2006. A equipe chegou a 18 pontos e ultrapassou Togo, que tem 17 e Zâmbia, que permanece com 16. Togo, no entanto, pode voltar à liderança neste domingo quando joga em casa contra a Libéria, lanterna no grupo, com apenas quatro pontos em 8 rodadas. O grupo é formado por seis seleções e apenas o primeiro colocado se classifica para o Mundial.