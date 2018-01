Senna agita ambiente no Corinthians O volante Marcos Senna, dispensado pelo Corinthians no início da semana, agitou o ambiente em Extrema, cidade mineira onde o time realiza a pré-temporada. Ele informou que o treinador Wanderley Luxemburgo reuniu os jogadores na madrugada que antecedeu a decisão contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Apesar de não entrar em detalhes, disse, conforme o Jornal da Tarde havia antecipado, que houve uma estranha movimentação nos quartos dos jogadores na concentração do Paulista Wall Street, da qual participavam pessoas que não faziam parte da delegação. "A reunião durou apenas 15, 20 minutos. E o Wanderley estava preocupado com algo que estivesse acontecendo no hotel." Luxemburgo demonstrou irritação ao ter de falar novamente sobre esse assunto. "Tudo isso faz parte do passado, faço reunião na hora que eu quiser", desconversou. "Este é um assunto morto, não posso nem acreditar em retaliação do Marcos Senna porque realmente não houve nada."