Senna ganha liminar e reforça Azulão O impasse envolvendo a ida do meio-campo Marcos Senna para o São Caetano acabou. Ele ganhou novamente a sua liberdade na Justiça do Trabalho, conseguindo uma liminar, nesta sexta-feira à tarde, em decisão da juíza Alice Maria Guimarães Machado, da 3a Vara do Trabalho de São Paulo. O advogado do jogador, Luciano de Aguiar Pupo Filho, acha que esta nova vitória na Justiça abre a perspectiva do jogador ganhar o passe do Corinthians. O jogador espera logo o final desta disputa. "Quero estar com a cabeça tranqüila para defender o São Caetano", comentou o jogador, que deve se integrar ao elenco que treina em Águas de Lindóia, no interior paulista. Com contrato encerrado com o Corinthians em julho do ano passado, Marcos Senna foi relacionado na lista de dispensa do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele conseguiu uma liminar para ficar com o passe, mas o mérito não foi julgado ainda. Na decisão da juíza , que concedeu nova liminar, ela citou que o Corinthians violou princípios constitucionais, ao deixar o jogador "à mercê de uma situação que beira a escravidão e sem poder exercer o seu direito de trabalhar". O jogador está autorizado a assinar contrato com qualquer time. A decisão será expedida, através de ofícios, para Federação Paulista, CBF e Liga Rio-São Paulo. Marcos Senna, porém, não pode se considerar totalmente livre, o que vai acontecer somente após o julgamento do mérito. À parte deste problema, o técnico Jair Picerni continua treinando o elenco em Águas de Lindóia. Os novos contratados estão bem à vontade e totalmente integrados. São os casos do atacante Somália, do meia Marco Aurélio, do lateral Russo e do volante Bruno Quadros.